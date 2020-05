Die glorreichen Sieben

at // Der Mentaltrainer und Extremsportler Wolfgang Fasching ist Testimonial der Intersport eybl-Eigenmarkt Seven Summits. Im, am 7. September anlaufenden Werbespot werden Faschings Besteigungen der "Seven Summits", der sieben höchsten Gipfel der jeweiligen Kontinente der Erde, thematisiert. Aus dieser Leistung Faschings soll die eybl-Eigenmarke aufgeladen werden und deren Kernwerte Authentizität, Naturverbundenheit und Ursprünglichkeit gestärkt werden.