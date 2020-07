Der Spiegel wird poliert

Wie weitreichend dieser Relaunch ist, zeigt die Tatsache, dass das Medien-Unternehmen auch an der Erneuerung des Titelblattes des Magazins arbeitet, dessen monothematische Wirkung beibehalten werden soll, allerdings durch den Verweis auf drei weitere Heft-Inhalte aufgeweicht wird.



Ein überarbeiteter Hefteinstieg, ein nicht namentlich gekennzeichneter Leitartikel und eine Satire-Seite, die unter der Leitung des früheren Titanic-Chefredakteurs Martin Sonneborn entsteht, sind als die augenfälligsten Neuerungen des erfolgten Relaunches des Spiegels zu verstehen.



Im Magazin-"Innenraum" wird mit verändertem Satzspiegel, mehr Weißraum, größeren Bildern, Infografiken, etc. an der Lesefreundlichkeit und an der Wahrnehmung, die auf Eleganz und Großzügigkeit abzielt, gearbeitet.



Das Orange des Covers wird künftig in das Magazin-Innere und auch in das E-Paper fortgeführt, wodurch sich eine farbliche Stringenz ergibt. Das bisher vertraute Dunkelrot muss diesem Orange weichen.