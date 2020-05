Der Radikalumbau

at // Eine interessante Interpretation der diskutierten Veränderungen des ORF liefert heute Österreich. So erwartet die Tageszeitung, dass es zu einer radikalen Verkleinerung und Entpolitisierung des Stiftungsrates sowie ein Gremium der Funktion nach einem Aufsichtsrat ähnlich installiert würde. Aus den 35 Mitglieder werden "8 Wirtschaftsvertreter mit ORF-Interessen". Dazu kommt ein Rundfunkrat mit 35 Mitgliedern und einer politischen Besetzung. Die beiden neuen Gremien werden die jetzige ORF-Führung in die Wüste schicken. Der gestern an der Gerüchtbörse noch als Chefredakteur gehandelte Karl Amon wird von "Österreich" als Nachfolger von Alexander Wrabetz als ORF-Generaldirektor gehandelt. Dieses Avancement nennt die Zeitung aber "höchst umstritten."