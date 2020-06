"Der letzte Bulle": Henning Baum muss vorerst Streife fahren

Ganz nach dem Vorbild von US-Kultserien wie " Breaking Bad", ist "Der letzte Bulle" diesmal horizontal erzählt, sprich: Nicht jede Folge ist inhaltlich abgeschlossen, sondern die gesamte Staffel hat eine große Erzählung. Baum meint, man müsse sich die Staffel "einfach wie einen Roman vorstellen, der in acht Kapitel aufgeteilt ist. Es entfaltet sich eine Geschichte, die viel spannender ist als es eine abgeschlossene Episode je sein könnte."

Der Mime stand diesmal nicht nur vor der Kamera, sondern fungierte erstmals auch als Produzent: "Da es meine Idee war, die Geschichte in dieser Form zu entwickeln, war ich gewissermaßen in der Pflicht, die Arbeit auch als Produzent zu betreuen. Ich konnte dadurch von Anfang an Handlungsstränge steuern oder Szenen frühzeitig korrigieren.