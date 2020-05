"Der kleine Lord" ist von gestern

„Mich hat natürlich auch gereizt, dass ich eine Figur spielen darf, die Alec Guinness seinerzeit so wunderbar dargestellt hat.“ Mit Löckchenfrisur und Häubchen gibt die Hörbiger die Schreckschraube. Als ihre ungeliebte, verwitwete Schwiegertochter ( Christiane Filangieri) und „die kleine Lady“ – Emily ( Philippa Schöne) statt Cedric – auftauchen, erfährt Frau Gräfin, dass Frau auch emanzipiert sein kann. Hörbiger: „Und plötzlich imponiert ihr diese unabhängige Frau, die sich nichts schenken lässt, sondern ihr Geld mit Näharbeit verdient.“ Dritte im Bunde ist die von Mr. zu Mrs. Hobbs umgewandelte New Yorker Gemischtwarenhändlerin. Veronica Ferres spielt eine Suffragette mit roten Haaren, die Zigarren raucht und im Madison Square Garden geboxt hat. „Sie überschreitet die Regeln der Konvention“, so Ferres, „und kommt aufs Schloss, um eine Intrige gegen Emily aufzudecken.“ Eine Betrügerin behauptet dort nämlich, ihr Sohn sei der wahre Erbe. „Die kleine Lady“ ist ein Märchen, das die soziale Ebene – Cedric entdeckt die desolaten Behausungen der Arbeiter des Lords und veranlasst ihn, die Zustände zu ändern – total ausblendet. Dafür singt die Ferres die „Rachearie“ der „Königin der Nacht“. Und wer das nicht gehört hat, hat was versäumt.