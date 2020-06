König der Herzerln

Norddeutschland

Ellmau

Österreich

Niederlanden

Dänemark

USA

Denn den Fans, so ist es in der Bergdoktor-Broschüre nachzulesen, genügt es schon lange nicht mehr, ihr Idol am Bildschirm zu bewundern. Die 35-jährige VersicherungskauffrauMichaela Schulze auswar schon 15-mal inund Umgebung. Sie leitet seit vier Jahren den offiziellen Bergdoktor-Fanclub. Ein Hobby, das sie jeden Tag etwa eine Stunde Arbeit kostet. Die Mitglieder, derzeit 1640, kommen aus, Deutschland, den– und sogar aus den

Was ihnen am "Bergdoktor" so gefällt? Vor allem die Hauptfigur, gespielt von Hans Sigl. "Das wünscht man sich natürlich: Einen Arzt, der Aufmerksamkeit schenkt, und sich über die Krankheit hinaus auch um andere Probleme kümmert. Das macht schon was her, das ist ein toller Arzt", sagt Schulze. Und: "Die Landschaft ist auch top, man fühlt sich gleich wie im Urlaub."

Auch mit den in der Serie dargestellten Krankheiten ist Schulze zufrieden, "die sind immer sehr gut dargestellt, da kann man sich gut reinfühlen." Was man aber optimieren könnte: "Es fehlen die Bergrettungseinsätze in letzter Zeit. Das möchten wir Fans wiederhaben."