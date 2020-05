Deezer verbreitert individuelles Content-Management

Außerdem baut die Musik-Streaming-Plattform ihre Leistungsfähigkeit, die sich ebenfalls in Reichweiten- und Nutzungsintensität-Gewinn niederschlagen soll, mit den Kooperationen zu Songkick und zu Echonest aus.



Songkick kommt Musikfans zugute. Die Konzert-Empfehlungen der Plattform fliessen in die individualisierbaren Musik-Bibliotheken der Deezer-Nutzer ein. Sie bekommen Live-Auftritte von Künstlern, die ihrem Musikgeschmack entsprechen, empfohlen.



Echonest ist wiederum für Entwickler, die damit Musik in ihre Apps und auch jene von Deezer einbinden können.



Auch hiermit werden beide Zielgruppen an die Plattform gebunden und in deren Entwicklung und Wachstum integriert.



