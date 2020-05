Deezer und T-Mobile starten in Österreich

eu, atDer Musik-Streaming-Dienst Deezer will gemeinsam mit T-Mobile einen "legalen Massenmarkt für Musikstreaming" entwickeln. Der Startschuß für diese Zusammenarbeit fällt und die Markteinführung erfolgt in Österreich. T-Mobile Österreich stattet die Tarife - All Inclusive Young Star Music und All Inclusive Music XL - mit einem unbegrenzten Musik-Abonnement aus.