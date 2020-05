Deal LX nutzt Wohltätiges

Eine Anmeldung hat für das Unternehmen einen definierten "karitativen Wert". Die sich aus den Anmeldungen ergebende Summe wird an Care Österreich und an e.motion übergeben, um in Folge in Hilfsprojekte investiert zu werden. Beispielsweise werden für Newsletter-Anmeldungen aus Wien ein Euro gespendet.



Als Ideengeber für diese Aktion fungiert Goldbach Interactive Austria. Das Unternehmen ist für die Kreation der Online-Plattform, das virale Marketing und die Landingpages, die Interessenten im Web abholen, verantwortlich. Der mittelfristige Plan ist, Spendenundsparen.at als Fundraising-Plattform für vielfältige wohltätige Organisationen zu etablieren.