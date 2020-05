das biber expandiert Vertrieb und baut Reichweite aus

Weiters geht es darum neue Leser zu erreichen, in Regionen in Österreich vorzustoßen wo das biber bislang unbekannt war, die Reichweite und die Auflage, die im ersten Halbjahr 2012, laut ÖAK 64.672 Stück betrug, zu erhöhen, um am Werbemarkt und in der Vermarktung eine andere Position einnehmen zu können. Ein Indiz dafür ist, dass das biber-Herausgeber Simon Kravagna auch darauf hinweist, dass diese Kooperation nicht die letzte in der diesjährigen Vertriebsoffensive des Magazin sei.