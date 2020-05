Das Beste zeigen

In Motion

Damit wollen wir, erklärt Christian Wegner, Vorsitzender der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Produktion, zeigen, was wir am besten können: Media in Motion. Das Beste was er kann, zeigte bereits heute morgen Sacha Baron Cohen auf Sat.1. Auf seiner " Brüno"-Promotion-Tour durch die halbe Welt riss er sich heute im Sat.1-Frühstücksfernsehen die Kleider vom Leib: Promotion in Motion.