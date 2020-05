Dana besetzt Marketing-Geschäftsführung um

Himmelstoß ersetzt den bisherigen für Marketing und Vertrieb verantwortlichen Geschäftsführer Bernhard Bohusch. Gleichzeitig mit ihm zieht am 15. November 2013 auch Johann Bruckner als technischer Geschäftsführer in die Unternehmensführung ein. Beide neuen Geschäftsführung avancieren und sind langjährige Jeld-Wen-Mitarbeiter.



Frisk, bisher Vorsitzender der Geschäftsführung, geht mit Jahresende in Pension.