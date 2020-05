Damokles-Thesen

at // Die Presse nennt den "2. April" als "Schicksalstag für Wrabetz". Dass der Stiftungsrat an dem Tag das mittel- und langfristige Struktur- und Strategiekonzept, das Wrabetz seit Mitte letzten Jahres vor sich herschiebt, absegnen will, wird Nicht-Eingeweihnten nicht erklärt. Ob der Stiftungsrat das tut? Trotz des Alarmismus, der den ORF und dessen zwingende Sanierung begleitet, kann der Rat Wrabetz weiteren Aufschub für das Konzept gewähren und das Management bis zum Auslaufen ihrer Verträge einen straffen Sanierungskurs verordnen. Und die Medienpolitik kann Änderungen des ORF-Gesetzes nach Gutdünken vertagen wenn etwa erste Brüchigkeiten im Faymann-Pröll-Kuschelkurs bemerkbar werden.