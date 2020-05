DailyDeal steigert Gutschein-Umschlag

Von 2010, einem Jahr in dem über die Couponing-Plattform 500.000 Preisnachlaß-Produkte vermarktet wurden, auf 2011 verviefachte sich dieses Absatz-Volumen. Parallel dazu stieg der Gesamtverkaufswert dieses Coupon-Volumens von 19,6 auf 114,3 Millionen Euro. Das entspricht einem prozentuellen Volumens-Wachstum von 582 Prozent.



Vertrieben 2010 noch 3.000 Anbieter ihre Produkte über DailyDeal so sollen es heute bereits "über 10.000" sein. Als entscheidend für diese skizziert Entwicklung des Marktplatzes werden der Markteintritt in der Schweiz, Shop-in-Shop-Lösungen und das Vertical TravelDeals genannt.