Cybertime setzt Bosch-Brand-Game um

Die Game-App ist seit 25. April 2013 in den beiden App-Stores zu haben. Laut Cybertime-Geschäftsführer Rafael Leb sind damit "fünf Monate an Design- und Programmierarbeiten" abgeschlossen.



Während der ersten Tage im Markt hat sich das Game-Konzept bereits bewährt. Dust Fighter, ein Endless Runner, hat sich, wie Leb beziffert, innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung mit "über 50.000 Downloads" bewiesen. Die Game-App rangiert derzeit in den Apple-App-Austria-Top-Ten an zweiter Stelle.