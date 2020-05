Consol.Media Verlag steht zum Verkauf

Johannes Edl, Verlagsleiter des Medienunternehmens, beziffert den Verkaufsgegenstand mit "40 Gaming-Print-Magazinen pro Jahr, sieben Videospiel- und PC-Webseiten", mit denen - Basis ist der Schnitt der vergangenen drei Wirtschaftsjahre - "circa 1,1 Millionen Euro Umsatz und rund 50.000 Euro Gewinn pro Jahr erwirtschaftet" wurden.



Zum Grund des Verkaufs äußert sich Edl so: "Die Herausforderungen der Zukunft kann man nur in starker Partnerschaft realisieren."



Der Eigentümerwechsel erfolgt in Form eines Share Deals.



Potenziellen neuen Eigentümern des consol.Media Verlags stellt mail-to:edl@consolmedia.at[ Edl per Mail] die Due Diligance-Unterlagen zur Verfügung und informiert über die weitere Vorgehensweise in der angelaufenen Angebotsphase.