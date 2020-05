Condé Nast wired deutsch

Das Marken-Spinoff des seit 1993 in den USA erscheinenden Digitalkultur-Magazins wird in einer Startauflage von 160.000 Stück vertrieben. Die erste Ausgabe hat 134 Seiten und ist in die Ressorts Start, View, Fetisch, Think, Play und FAQ geteilt. Kern des Heftes ist ein Dossier, das deutschen Vordenkern und Visionären wie etwa Johannes Gutenberg gewidmet ist.



Autoren dieser Ausgabe sind unter anderen der Blogger Richard Gutjahr, der Mathematiker Gunter Dueck, Michael Moorstedt und der Buzzmachinist Jeff Jarvis.



Das optische Erscheinungsbild orientiert sich an der US-Ausgabe. Gemeinsam mit dem Heft wurde die iPad-App entwickelt. Diese erweiterte Heftversion kostet 2,99 Euro. Das Magazin über dessen fortwährendes Erscheinen nach dieser Erstausgabe für Condé Nast nun feststeht, wird als Einzelheft 3,80 Euro kosten.



Als Auftakt für jene, die Wired Deutschland schon herbeisehen, zur Überbrückung ein Videoblog-Beitrag von Jeff Jarvis über den deutschen Visionär Johannes Gutenberg: