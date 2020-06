Conchita Wurst: "Wünsche mir eine Woche mit Putin"

Ich habe definitiv gelernt, ohne schlechtes Gewissen Nein zu sagen. Außerdem habe ich erkannt, wenn ich gewisse Erwartungshaltungen nicht erfüllen kann, dann ist es nicht mein Fehler. Zumal ich nie etwas versprochen habe. Aus diesem Grund gibt es auch kein Album. Ich wollte einfach erleben, was ich erleben durfte. Das haben viele kritisiert. Selbst wenn es unhöflich klingt – es ist mir egal. Sollte die Entscheidung falsch sein, dann muss ich es ohnehin nur vor mir verantworten.

Wann kommt jetzt das erste Album?

Ich nehme es im Frühjahr auf. Natürlich bin auch ich ungeduldig, weil es mein erstes Solo-Album wird. Aber für ein Album einen Termin mit Jean Paul Gaultier oder Karl Lagerfeld sausen zu lassen? Das war es mir nicht wert.

Wissen Sie schon, wohin die Karriere von Conchita Wurst gehen soll? Ist es das Pop-Genre, oder lieben Sie mehr die Shows?

Diese schwierige Frage stelle ich mir selbst oft. Bis jetzt habe ich in meiner Karriere kaum Songs veröffentlicht. Erst im Frühjahr werden wir sehen, wie funktioniert Conchita als Musikact? Ich denke auch nicht, dass ich ein Musikact im klassischen Sinn bin. Ich brauche die Inszenierung. Wenn ich eine Show auf die Beine stellen müsste, dann wäre das wie ein Theaterstück, in dem ich singe, spreche und tanze. Aber CDs aufnehmen wäre mir zu wenig.

Udo Jürgens hat seinen Erfolg genützt, um gesellschaftskritische Texte zu schreiben. Werden Sie Conchitas Botschaft der Toleranz in den nächsten Jahren noch mehr in den Mittelpunkt stellen?

Definitiv. Um ehrlich zu sein: Alles, was ich tue, hat einen sehr, sehr egoistischen Ursprung. Ich stelle mich nicht vor das EU-Parlament, um jemandem zu gefallen, sondern weil ich das will. Ich treffe mich nicht mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, nur weil es gut für mein Image ist. Er ist einer der wichtigsten Menschen, wenn es um Menschenrechte geht. Deswegen kann ich mit Titeln wie Vorbild oder Symbolfigur nichts anfangen. Das ehrt mich zwar, aber es stimmt im Prinzip nicht. Ein Vorbild hat für mich etwas mit Selbstaufgabe zu tun.

Das, was ich mache, kostet mich keine Anstrengung, ist auch keine Selbstaufgabe. Alles, was ich sage, sage ich, weil ich es muss. Das ist nicht immer klug, manchmal unhöflich oder vielleicht auch vorlaut. Ich serviere vielen eine Wahrheit, die sie nicht hören wollen. Deswegen ist es mir so wichtig, Inhalte zu transportieren. Alle, die es hören wollen, lade ich ein, meine Songs zu konsumieren. Für alle anderen gibt es andere Künstler.

Ein Treffen mit Ban Ki-moon hat viel Symbolkraft, ist aber noch kein Akt von Mut. Wie wäre es mit einem Auftritt in Russland, um ein Zeichen zu setzen?

Das möchte ich absolut. Ich habe auch viele Fans in Russland. Das ist wahnsinnig schön, weil es mir zeigt, dass viele Russen mit den Entscheidungen ihrer Regentschaft nicht einverstanden sind. Aber auch ein Treffen mit Putin würde ich nicht ablehnen. Allerdings möchte ich eine Woche mit Putin verbringen. Einfach, um ihn zu verstehen.

Was bedeutet es, Wladimir Putin zu sein? Welcher Druck lastet auf ihm? Damit entschuldige ich nicht seine diskriminierenden Gesetze. Aber durch dieses Verständnis würde ich ihm gerne sagen: "Du weißt schon, dass es anders besser wäre." Denn am Ende des Tages möchte Putin nur respektiert werden. Dieses Verlangen nach Respekt teilt Putin mit Minderheiten.

Beim Song Contest werden Sie die Moderation im Green-Room übernehmen. War das ein Wunsch von Ihnen?

Niemand weiß, wie man sich fühlt, wenn man im Green-Room noch nicht gesessen ist. Der Green-Room hat etwas Magisches. Die Stimmung ist so geladen, gespannt und fokussiert. Ich weiß einfach genau, was da in einem Künstler abgeht.

Vier Frauen werden nun den Song-Contest moderieren ...

Es ist toll, dass es vier Frauen sind. Ich habe gleich getwittert: "It’s a girlband." Am meisten freue ich mich für Arabella Kiesbauer. Wir haben eine Verbindung seit Starmania. Ich weiß noch, wie ich 17 Jahre alt war, im Studio saß, und plötzlich kam die Arabella Kiesbauer. Diese Erinnerung verbindet.

Apropos Starmania: Sie galten als der ewige Zweite. Wie wurden Sie zum Siegertypen?

Ich habe nie aufgegeben. Aber es stimmt: Zu siegen war ich nicht gewohnt. Ich war die Erste, die selbstironisch immer gesagt hat: "Achtung! Hier kommt die ewige Zweite." Deswegen sage ich es mir auch noch sechs Monate nach dem Sieg laut vor, was in Dänemark passiert ist. Als Kind habe ich mit meiner Mutter jahrelang den Song Contest angesehen. Das war so weit weg, so unerreichbar,und plötzlich gewinne ich.

Sie haben Ihren Eltern lange Ihre Homosexualität verschwiegen. Bereuen Sie es?

Es tut mir leid, dass ich meinen Eltern die Zeit genommen habe, darüber nachzudenken. Als ich in die Pubertät kam, existierte plötzlich ein Wort für meine Empfindungen. Ich habe ganz, ganz lange mit mir gekämpft, weil ich dachte, es ist falsch.