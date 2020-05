Cocktails und Sandalen

at // "Die ganze Branche ist am Sand". Mit diesem doppeldeutigen Motto lockte der DMVÖ Unplugged gestern Abend an den "Tel Aviv Beach" am Donaukanal im Herzen Wiens. Am Strand gegenüber des "Gaza Beach" tummelten sich die verschiedene Generationen österreichischer Dialogmarketer. Die Altersunterschiede wurden durch den Glauben an effektive Dialoge, das kommende Ende der derzeitigen Konjunkturschwäche, die Vernetzung und die entspannende Wirkung von Cocktails nivelliert. Und bekanntlich endet ein ordentliches Sommerfest mit dem ganz normalen Tagwerk im Büro. Denn so mancher Unplugged wird heute von heftiger Müdigkeit geplagt. atmedia.at zeigt Sandmänner- und -frauen