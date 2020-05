intAm 8. Mai 1886 wurde die erste Coca-Cola in Jacob's Pharmacy in Atlanta von John Pemberton serviert. Der Softdrink und die Marke sind 125 Jahren auf dem Markt. In Österreich begeht das Unternehmen das Produkt- und Marken-Jubiläum unter anderem mit einer TV- und Print-Kamapgne sowie einer Gewinnspiel-Promotion.