usa // Von heute an bis 23. Jänner läuft die Einreichfrist zu den Clio Awards 2009. Das nächstjährige Clio Awards Festival ist das fünfzigste Festival. Aus diesem Grund wurde auch die Jubiläums-Show von zwei auf drei Abende und zwei Dinner ausgeweitet. Die Kategorien - The Moving Image, The Emerging Media Awards, The Print & Radio Awards, The Design Awards, The Lifetime Achievement Awards - bleiben unverändert.