Ciao Choi! Alders übernimmt Be Viacom-Führung

Alders übernimmt zum 1. Jänner 2013 die operative Leitung von Be Viacom und ist als General Manager und Senior Vice President, wie schon Choi vor ihm, für Media-Sales und Brand Solutions der TV-Programm-Marken Viva, MTV, Comedy Central und Nickelodeon in den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz, die Niederlande, Belgien, Polen und Skandinavien verantwortlich.



Alders ist derzeit Senior Vice President und seit 2009 General Manager von Nickelodeon Er kam 2003 zu Viacom Nordeuropa und gehört seither dem Senior-Management des Medienkonzerns an.



Seine Funktion bei Nickelodeon übernimmt Milagros Aleman interimistisch.



Mark Specht ist wie bisher Manager der Region Deutschland, Österreich und Schweiz von Be Viacom.



Choi nimmt neue berufliche Herausforderungen an. Er war von Super RTL zu Be Viacom gekommen.

atmedia.at