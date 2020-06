Weltstars singen zu Weihnachten

Angeführt wird dieses von der bulgarischen Mezzosopranistin Vesselina Kasarova, die an allen bedeutenden Opernhäusern auftritt, aber sich auch als Liedsängerin einen Namen gemacht hat. Logisch, dass Kasarova bei " Christmas in Vienna" auch ein Weihnachtslied aus ihrer Heimat im Gepäck hat.

An Kasarovas Seite ist die in Österreich lebende, russische Sopranistin Natalia Ushakova zu hören, die kommendes Jahr u. a. die Titelpartie der "Salome" von Strauss und Puccinis "Manon Lescaut" singen wird.

Ebenfalls auch in Wien kein Unbekannter ist der russische Tenor Dimitry Korchak, der erst vor kurzem im Theater an der Wien in Bizets "Perlenfischer" an der Seite von Diana Damrau und in der genialen " Dschungelcamp"-Inszenierung von Lotte de Beer nachhaltig auf sich aufmerksam machte.

Vierter im Bunde ist der junge polnische Bariton Artur Rucinski, der bei den diesjährigen Salzburger Festspielen als Einspringer für Plácido Domingo in Verdis "Il trovatore" bejubelt wurde. Große Künstler, die Weihnachten zu einem stimmlichen-stimmigen Fest machen.