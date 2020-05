"Wienerin" verliert Chefredakteurin

Wienerin-Chefredakteurin Sylvia Steinitz wird demnächst aus dem zur Styria Media Group gehörenden Magazin ausscheiden. Steinitz hat per Jahresende gekündigt, ist aus der Styria-Zeitschriftengruppe zu hören. Als Grund für ihre Kündigung soll Steinitz verlagsintern zunehmenden Druck aus der Anzeigenabteilung angeführt haben.

Sie wolle deshalb nicht mehr länger ein System mittragen, das nicht auf Nachhaltigkeit, sondern auf der Ausbeutung von Mitarbeitern basiere. Steinitz selbst wollte ihren Abgang am Donnerstag nicht kommentieren. Auch in der Styria Media Group gab man sich zurückhaltend zur Personalie. "Wir beteiligen uns generell nicht an Spekulationen und Gerüchten", erklärte ein Sprecher auf APA-Anfrage.

Steinitz hat die Chefredaktion der Wienerin im Sommer 2010 übernommen, ihre journalistische Laufbahn begann sie dort bereits im Jahr 1995. Zwischenzeitlich war Steinitz Ressortleiterin bei Woman, stellvertretende Chefredakteurin des Seitenblicke Magazins, News-Autorin, Gründungsmitglied und stellvertretende Chefredakteurin bei First sowie für den KURIER tätig.

(apa)