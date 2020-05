CarnationGroup setzt Europa-Expansion fort

euNach Österreich und Rumänien dehnt die, vom ungarischen Budapest aus agierende digitale Kreativ-Agentur CarnationGroup ihren wirtschaftlichen Aktionsradius auf Serbien aus. Das Unternehmen eröffnet allerdings nicht in Belgrad sondern im Norden des Landes in der an der ungarischen Grenze liegenden Stadt Subotica ihre dritte Niederlassung. Sie ist strategisch als Sprungbrett in die Adria-Region definiert.