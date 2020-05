Carat serviert Mikado

Die Agentur richtet dazu, gemeinsam mit SevenOne Media ein eigenes Umfeld auf ProSieben.at ein, in dem Platforming-Spots von Mikado platziert sind.



Platforming ist wiederum ein Sonderwerbeformen-Konzept des Aegis Media-Affiliates Blöcher+Parnter aus Hamburg, das effektivere Wahrnehmung garantieren soll. Das Unternehmen realisiert mit Carat Deutschland für den markenführenden Auftraggeber Mikado-Platzierungen in ausgewählten TV-Programmen der RTL- und der ProSiebenSat.1-Gruppe.



Dabei werden Pre-Splits - ein Bewegtbild-Werbeformat, das unmittelbar an einen Programm-Inhalt anschließt und in programm- oder sender-nahem Design und vor dem angesetzten, folgenden Unterbrecher-Werbeblock Wirkung zu entfalten hat - mit Mikado-Inhalten, die auf den vorhergehenden TV-Programm-Inhalt verweisen und damit in Verbindung stehen, verknüpft. Beispielsweise eine, ein Mikado-Stäbchen haltende, zitternde Hand nach einem Krimi.



