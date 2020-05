Canon launcht Imaging-Power-Kampagne

euPower to your next step ist die in der EMEA-Region - Europa, Mittlerer Osten und Afrika - anlaufende Kampagne betitelt. "Sie erfüllt das Canon-Engagement, Menschen für ihre nächsten Schritte in ihren Imaging-Bedürfnisse zu unterstützen", skizziert Nigel Taylor, der bei Canon Europe verantwortliche Marketing-Manager für Consumer Imaging. Die Kommunikationsarbeit inkludiert Fotografie, Film und Druck. Canon weist sie als "Cross Product Kampagne" aus. Die Media-Arbeit ruht auf den Säulen Print und Online.