Bwin optimiert Media-Business in Europa

Im Fussball-Sponsoring soll dieses Terrain durch das angelaufene Engagement beim britischen Oberhaus-Club Manchester United gewonnen werden. Bwin ist seit Beginn der Meisterschaftssaison 2012/13 "Official Online Gaming and Betting Partner". Durch diese Kooperation erwarb das Unternehmen "zahlreiche Online-Sponsoring-Rechte". Der Vertrag läuft drei Jahre. Bwin gehört damit dem 28 Sponsoren umfassenden Pool von Manchester United an.



Das Hautpsponsoring mit Real Madrid, das seit 2007 besteht, läuft bis 2013.