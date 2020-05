Burleske ersetzt Logik

at // "Was ist los mit dem öffentlich-rechtlichen ORF? Die jährlichen Gebühren von einer halben Milliarde Euro plus einer viertel Milliarde Werbeeinnahmen plus Lizenz- und Merchandising-Einnahmen reichen einfach nicht mehr aus, Programm für 8,3 Millionen Österreicher anzubieten." Achim Pauly geht dieser Frage im heutigen Standard anhand eines Vergleichs des ORF mit den deutschen öffentlich-rechtlichen Medienanstalten nach. Er stellt fest, dass öffentlich-rechtliche Medienveranstaltung auch Medienverwaltung ist, in der wertvolle Finanzressourcen, die dringender für Programm-Entwicklung nötig wären, versickern. Paulys Konklusio: Sparen, restrukturieren und Gebührengelder für das beauftragte Programm einsetzen. Der Standard, Seite 35