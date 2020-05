Brunnsteiner wird Reiter PR-Partnerin

Brunnbauer weist langjährige Erfahrung in der Kommunikationsbranche auf. Sie war in den vergangenen 13 Jahren für den Pharmakonzern Sanofi-Aventis und für 3M Österreich in unterschiedlichsten Marketing-, PR- und Sales-Funktionen tätig.



Davor war sie in den PR-Abteilungen sowie im Projekt- und Kongress-Management von Philips Austria, Österreich Werbung und Austrian Airlines-Interconvention tätig.



Brunnbauers Engagement geht mit den gewonnen Etats bei Reiter PR einher.



atmedia.at