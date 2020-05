uk // Mit einer drastischen Prognose macht Enders Analysis in Großbritannien von sich Reden. In einem Reuters-Bericht wird Claire Enders zitiert, die prognostiziert, dass bis 2013 rund 200.000 Jobs in britischen Medienunternehmen verschwunden sein werden. Ende 2007 arbeiteten rund 400.000 Menschen für britische Medien.