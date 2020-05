ch // Die Schweizer Post digitalisiert auf Wunsch physische Briefsendungen und stellt sie elektronisch zu. Um umgerechnet 13,20 Euro pro Monat scannt das Unternehmen die Sendungen und deponiert sie in der "Swiss Post Box". Das Produkt ist neben der Schweiz auch in Deutschland erhältlich. In der nächsten Expansionsphase will Swiss Post diesen Service ab Anfang Juli auch in Österreich, Frankreich und Italien anbieten.