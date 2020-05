Breitband-Österreicher

at // Mit 2,52 Millionen Anschlüssen auf Haushaltsebene hat die Breitband-Verbreitung im dritten Quartal in Österreich die 70-Prozent-Marke überschritten. Das Überschreiten dieser Entwicklungsmarke teilt Georg Serentschy, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekom, mit. Dabei gibt es zwei verschiedene Entwicklungswellen zu beachten. Festnetz-Breitband entwickelt sich im Zeitlupen-Tempo. Vom zweiten auf das dritte Quartal stieg die Anschlußmenge von 1.707.000 auf 1.711.000 Stück. Höllisches Wachstumstempo legt, verglichen mit dem Festnetz, das mobile Breitband an den Tag. Im erwähnten Quartalsvergleich stieg die Zahl der kabelunabhängigen Anschlüsse von 730.700 auf 812.700. Nebenbei erwähnt Serentschy noch, dass das Gesprächsminuten-Volumen im Mobilfunk rückläufig sei und im vergangenen Sommer um 3,1 Prozent gesunken sei.