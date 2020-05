Braunschlag und die Champions League

Die erste torlose Halbzeit verbrachten im Schnitt 252.000 Zuschauer bei Puls 4. Und den Nachbericht sahen noch durchschnittlich 162.000 Zuseher.



ORF eins ging mit der Dramaserie Braunschlag auf Sendung. Die ersten Doppelfolgen der Serie von David Schalko erreichten im Schnitt fast eine Million Zuschauer. Die ab 20:15 Uhr augestrahlte Episode konnte 975.000 und die um 21:03 Uhr darauf folgende Fortsetzung im Schnitt 950.000 Zuschauer für sich verbuchen.



Nur danach war es auch Schluß mit der Traum-Quote. Nach dem ZIB Flash und bei Willkommen Österreich riess der Primetime-Audience-Flow. Stermann und Grissemann hielten, gemessen an Braunschlag "nur mehr" im Schnitt 262.000 Zuschauer vor den TV-Geräten.



Braunschlag erreichte damit nahezu so viele Zuschauer wie die gestern ausgestrahlte Zeit im Bild 1 im Programm von ORF 2. Gemeinsam waren dies die drei quoten-stärksten Programm-Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Anbieters des 18. September 2012.



Puls 4 hatte mit seinem ersten UEFA Champions League-Auftritt den stärksten Zuseher-Zuspruch aller Privatsender in Österreich und legt sich damit eine erste Messlatte für die künftigen Übertragungen der Spieltage.