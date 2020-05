Brainds überzeugt GoodMills Group

Die Agentur arbeitet gemeinsam mit dem Vorstand und den Marketing-Experten des Unternehmens an dieser Identity, die beim Naming beginnt, sich über das Logo und das Corporate Design bis in die Marken-Architektur erstreckt.



GoodMills Group ist ein Ergebnis dieses Entwicklungs- und Arbeitsprozesses. "Der Name dient sowohl als Ausdruck des, um Qualität aufgebauten Markenversprechens wie auch als Synonym für die angestrebte Nachhaltigkeitsvision der Gruppe", erläutert Oliver Heiss, Managing Director von Brainds, den identitätsstiftenden Wesenskern des Namens GoodMills Group.



Basis dieser neuen Brand Identity ist das Wachstum und die Internationalisierung der Mühlen-Gruppe, die mit 2.700 Mitarbeitern einen Umsatz von "mehr als einer Milliarde Euro" erwirtschaftet.

