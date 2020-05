Böhm, Kräuter und 850 Millionen Euro

Von Böhm erwartet Grasl, dass er das erreichte, gegenwärtige Werbeerlöse-Niveau auf jeden Fall hält. Böhm hat Grasl nicht nur das versprochen sondern auch eine Werbeerlös-Steigerung avisiert. Wobei schon das Halten des Erlösniveau eine Herausforderung ist, wie Böhm bereitwillig zugibt.



Doch der ORF Enterprise-COO, der alleine für die operative Werbezeiten-Vermarktung verantwortlich hat einen Plan. Im Zuge eines Change Management-Prozesses soll das Vertriebsteam des Vermarktungsunternehmens künftig Spezialisten beherbergen, die in der Eigenvermarktung der ORF-Marken aufgrund ihrer Beratungskompetenz wirtschaftliche Potenziale zu heben im Stande sein werden. Böhm: "Die ORF Enterprise wird künftig mit Generalisten und Spezialisten in die Eigenvermarktung gehen. Sie werden Hand in Hand miteinander arbeiten".



Darüber hinaus will Böhn die ORF Enterprise "noch service- und kundenorientierter machen" und auf eine sowohl mit Grasl als auch mit Generaldirektor Alexander Wrabetz akkordierte "Premium-Preis- und Qualitätsumfelder-Strategie" setzen.



Böhm und Grasl teilen sich darüber hinaus das Ziel, den TV-Marktanteil am gesamten österreichischen Werbermarkt über die derzeitigen 25 Prozent hinaus zu steigern. Die Messlatte und ein mögliches Ziel sind die 40 Prozent TV-Werbemarktanteil in Deutschland. Beide bekennen aber auch, dass hier prinzipiell "der Weg das Ziel sei".



Grasl übergibt damit das Erlösstrom-Management an zwei im Jahr 1970 geborene Manager mit entsprechenden Karriere-Stationen, die sie für ihre jetzigen Funktionen prädestinieren. Der kaufmännische Direktor benennt diese beiden Bestellungen eine "Verjüngung" und einen " Generationswechsel".



Böhm und Kräuter sind darüber hinaus zwei Repräsentanten des Medienstrukturwandels, eines veränderten Wettbewerb und einer zeitgemäßen Managementkultur. Und das mit all den damit verbunden Vor- und Nachteilen.



