BMW Schweiz spricht mobile Menschen an

Das österreichische Mobile Marketing-Unternehmen ist für die insertionsspezifischen QR-Codes, die notwendig sind um den mobilen Quell-Traffic zu messen. Damit werden Medien- und Media-Leistungen - wieviele Interessenten kommen von welchem Medium und wie wird die Print-Insertion im jeweiligen gebuchten Titel akzeptiert; wie wirkt eine BMW-Anzeige im platzierten Umfeld in der Zielgruppe und welche Kommunikationstechnologie-Affinität weist diese auf - gemessen und analysiert.



Und hinter den QR-Codes auf der mobilen Website folgt dann die Customer Journey und deren Evaluierung. Diese Präsentation enthält das klassische Portfolio an Produkt-Informationen und interessen-weckenden Argumentationen, die in einer Beratungsanfrage also einer Aktivierung münden und Leads generieren sollen.



atmedia.at