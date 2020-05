Blickfang für Lets CEE Film Festival

Gestreut wird die Kampagne in den kommenden Wochen via Printmedien, Plakaten und über Postkarten. Dazu werden zwei Trailer in den Cineplexx-Kinos eingesetzt, die Partner des Festivals sind. Sie kommen auch in Kinos in Kroatien, Serbien, Montenegro und Mazdonien zum Einsatz. In den Trailer sind die 59 Menschen ebenfalls zu sehen und die Wiedererkennbarkeit und Zuordenbarkeit zum Festival gegeben. Und auch im Online-Flight der Kampagne.



Dazu wurde von Emarketing Experts die LetsCEEFilmFestival.com und die Facebook-Page LetsCEE eingerichtet.



Das Corporate Design und die notwendige Drucksorten-Gestaltung steuerte Spotlight Design bei.



"Das Festival richtet sich ausdrücklich an alle Cineasten und nicht nur an Migranten aus Zentral- und Osteuropa", erinnert Zelasko und spricht damit implizit eine Einladung an alle Filmfreunde aus.

Credits:

Auftraggeberin Let's CEE Film Festival, Direktorin: Magdalena Zelasko;



Pro-Bono-Agenturen:

Klassik - Filmproduktion/Animation The Gentleman Creatives; Geschäftsführer: Mark Hinckley, Richard Ördög; Kreation: Mark Hinckley, Richard Ördög, Barbara Heske, Robert Wagenlechner, Raphael Wasilakis;

Online: Emarketing Experts; Mateusz Isakiewicz, Piotr Lubanski;

Design: Spotlight Design; Alexandra Kollwig;



Fotografie: Stefan Badegruber; Assist: Olivia Wimmer;

PR: Troon Fields/ Wolfgang Schwelle;

Musik Roy de Roy.



