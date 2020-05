Bipas immer geöffnete Filiale

Berücksichtigt sind auch die Aktionen, die Bipa Card-Stammkunden zugute kommen. Bestellte Ware liefert der Einzelhändler innerhalb von zwei Werktagen in Österreich aus. Es werden 3,95 Euro Versandkosten dafür verrechnet.



Der Online-Shop und die Facebook-Fanpage bilden künftig eine noch stärkere Einheit. Während auf Bipa.at der Einkauf erfolgt, fungiert die Bipa-Fanpage als Resonanzraum und Echokammer zur Produktbewertung und Promotion.



Käufer, die ihre Bestellung nicht in Empfang nehmen können, finden diese in ihrer nächstgelegen Bipa-Filiale hinterlegt. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte, Sofortüberweisung oder Paybox.



atmedia.at