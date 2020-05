Bio-Marken auf dem Social-Media-Prüfstand

atInteraktion ist die Vorder- und Reichweite die Rückseite der Münzen, die jetzt auch schon aber künftig noch intensiver als Währung in der Markenkommunikation monetarisieren. Und wo diese Währung theoretisch auch in den Wert von Bio-Marken einzahlt, weisen Biorama und Super-Fi mit dem Bioranking aus. Da Nachhaltigkeit ein grundsätzliches Wesensmerkmal wenn nicht sogar überhaupt der Markenkern von Bio-Marken ist, kommt nachhaltige Kommunikation in Zielgruppe mittels Social Media-Wegen eine entscheidend andere Bedeutung bei als bei, salopp gesagt, Non-Bio-Brands.