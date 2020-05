Bezirksblätter Tirol mit neuer Geschäftsführung

Sternagl ist seit neun Jahr bei den Bezirksblättern Tirol beschäftigt, begann als Geschäftsstellenleiter und war in den letzten Jahre als Regionalleiter mit Management-Aufgaben des Medienbetriebes in Tirol und Salzburg betraut.



Pfurtscheller gehört wiederum fast schon untrennbar zu den Bezirksblättern Tirol. Ihn und die Zeitungmarke verbinden eine mittlerweile 20-jährige Berufsbeziehung. Pfurtscheller wechselt aus dem Key Account Management in die Geschäftsführung des Unternehmens.



Sternagls und Pfurtschellers neuer Verantwortungsbereich ist ein Effekt des Wechsel von Stefan Lassnig in den Vorstand von Regionalmedien Austria, die er gemeinsam mit Klaus Schauer führt. Das Geschäftsführer-Duo ist für zwölf lokale Ausgaben der Bezirksblätter im Verbreitungsgebiet Tirol sowie für die Online-Pendants auf dem Gruppen-Portal MeinBezirk.at verantwortlich.



atmedia.at