Bezahlmodell als "Wette für die Zukunft"

Österreich

Vor der nächsten Diskussion, könnte der empirische Beweis in den die kommenden Monate erbracht werden. Morgen startet mit.at der Österreich-Ableger des Zürcher Medienhauses mit einem Abo-Modell. Erstmals verschwindet dann der "Content" eines österreichischen Medienprodukts hinter einer Paywall. Im Interview mit ATMEDIA zeigte sich-Produktmanager Peer Teuwsen im Anschluss an die Diskussion jedenfalls optimistisch. "Hier inbricht ein Teil unsererWette auf die Zukunft an", meinte Teuwsen. "Ob dann in einem Land, wo alles gratis ist, jemand etwas dafür bezahlen will, das ist die Herausforderung, der wir uns stellen."