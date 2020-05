Bezahlkultur für journalistische Online-Inhalte gedeiht

Die Bezahlung der Inhalte der 56 Online-Titel erfolgt größtenteils in Form von Digital-Abonnements, in der teilweise als Zusatzanreiz die E-Paper-Version der jeweiligen Zeitung inkludiert ist, oder per Tageszugang. Fünf Prozent der Anbieter erwirtschaften transaktionsbasiernde Online-Vertriebserlöse und verkaufen ihre Inhalte einzeln an ihre Leser.