Besuch in der Müllhalde: "Echte Menschen" auf ATV

Das Erstaunlichste ist, was Menschen nach wie vor zu tun bereit sind, wenn irgendwo eine Kamera auftaucht: Ein Mann öffnet die Tür in Unterhosen. Und bittet das Kamerateam ungerührt herein, während er vorausschlurft und sich umständlich eine Hose anzieht.

Für das vom Sender selbst entwickelte Format, das ab heute zu sehen ist, klopft das ATV-Team unangemeldet an Wohnungstüren – und befragt die Bewohner (man ist versucht zu schreiben: Insassen) zu ihrer Meinung zu Gott und der Welt. Es überrascht wenig, dass sie nicht in Döblinger Villen wohnen. Und dass sie nicht über den neuesten Houellebecq-Roman reden wollen.