Bester Einkauf: Vox kürt "Shopping Queen" des Jahres

Man kann auch mit Einkaufen reich werden. So oder so ähnlich dürften die Kandidatinnen der Vox-Show "Shopping Queen" ihren Wettkampf um den Jahrestitel empfinden. Am Sonntag um 20.15 Uhr kürt Vox zum zum zweiten Mal in der Geschichte der "Shopping Queen" die jahresbeste Kandidatin. Wer gewinnt, darf in die Königklasse der Shopper aufsteigen: Der Siegerin winkt eine New York-Reise inklusive Besuch bei der dortigen Fashion Week und einen Einkaufsgutschein von 1.000 Euro.

Moderator Guido Maria Kretschmer, der als Stylingberater das Gesicht für die Erfolgsshow ist, spricht von der "Königin der Königinnen des gesamten ,Shopping Queen"-Jahres’".

Im Rennen sind Rose-Marie (60) aus Bonn, Jess (32) aus Berlin, Pegah (40) aus München und Aimee (22) aus Hamburg. Sie haben den Titel "Shopping Queen" für ihre jeweilige Stadt erobert und müssen sich nun im großen Finale beweisen.