Beste-Köpfe-Netzwerk wächst

at // Sophie Karmasin gründete die Sophie Karmasin Marketing Intelligence GmbH. Unternehmensgegestand ist die Vorfeld-Beratung zu Marktforschungsprojekten. Karmasin verknüpft und analysiert verschiedene Datenquellen und interpretiert die Ergebnisse, die in Handlungs- und Kommunikationsempfehlungen zu Marken, Marktentwicklung, Kommunikation, Agenturauswahl, etc. münden. Die Gesellschafter: 60 Prozent Karmasin und jeweils 20 Prozent Dietmar Ecker und Wolfgang Rosam. atmedia.at