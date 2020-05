Bertelsmann zeigt Konzern-Social-Cloud

Die Intention dazu ist, wie Karin Schlautmann, Leiter der Unternehmenskommunikation, erklärt, "die digitalen Aktivitäten von Bertelsmann und damit auch die große Bandbreite unserer Angebote sichtbarer zu machen." Und diese Sichtbarmachung ist in der Tat gelungen auch wenn sich in der Umkehrung von Opulenz und Vielfalt Unübersichtlichkeit, Unruhe und in weiterer Folge Content-Blindheit einstellt.



Diese Social Cloud wurde geschaffen, um, am Konzern Interessierten durch Bündelung von "über 2.000 Social-Media-Kanälen", Direktkommunikation zum "Stöbern und Entdecken" anzubieten. Das auf den ersten Blick unübersichtliche Kommunikationsforum kann auch gezielt nach spezifischen Informationsbedürfnissen durchsucht werden.



Bertelsmann drückt mit dieser Cloud auch aus, dass der Konzern Teil der Social-Media-Welt ist und dass, angefangen beim twitternden Vorstandsvorsitzenden Thomas Rabe, die Konzern-Mitarbeiter zu aktiven Teilnehmern des globalen Social-Media-Kosmos sind.