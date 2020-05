Bertelsmann übernimmt Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr komplett

Bertelsmann

Verlag

Thomas Rabe

Damit entscheidetkünftig allein über das Schicksal von Zeitschriften wieStern, Geo, Brigitte oderCapital. DerGruner + Jahr ist seinerseits auch mit einer Sperrminorität am NachrichtenmagazinDer Spiegel beteiligt. In einer Aussendung betonte Bertelsmann-Vorstandschef, dass der Konzern den den Umbau des Hamburger Medienhauses „uneingeschränkt“ unterstütze und auch in Zukunft die nötigen Mittel dafür bereitstellen wolle.

Über die Höhe des Kaufpreises, der in bar gezahlt werde, sei Stillschweigen vereinbart worden, erklärte Bertelsmann.

Bertelsmann ist bereits seit Ende der 1960er-Jahre an G+J beteiligt und hält seit Mitte der 70er einen Anteil von knapp 75 Prozent. Zu Bertelsmann gehören auch der Fernsehkonzern RTL Group, der weltgrößte Buchverlag Penguin Random House und das Musikrechte-Unternehmen BMG. „Diesen klaren Bekenntnissen zu den Bereichen Fernsehen, Buch und Musik folgt nun ein weiteres klares Bekenntnis zum Journalismus“, so Rabe.