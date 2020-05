Bertelsmann schließt Donauland-Filialen

130 Mitarbeiter abgebaut

Die vier Filialen in Wien und jeweils eine in Linz, Graz und St. Pölten werden demnächst geschlossen. Bis Mitte des Jahres wird Bertelsmann auch die Donauland-Zentrale in Wien dicht machen. Die Buchclub-Kunden und das österreichspezifische Sortiment werden von Deutschland aus betreut. Bertelsmann baut damit insgesamt 130 Mitarbeiter in Österreich ab.