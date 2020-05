Berlin, Wien und Graz in einer Schlußrechnung

artWas zieht Menschen nach Berlin, Wien oder Graz? Emotionen, Erwartungen, Verheißungen, Hoffnungen und Zukunftssehnsüchte. Bernhard Landen packte all dies in einen kurzen Film über sein Berlin. Er zeigt "MeinBerlin". Betrachter zieht er mit den Bildern der Stadt, wie er sie sieht und fühlt, sofort in ihren Bann. Und man möchte umgehend aufbrechen. Ob Wien oder Graz ähnliche in Kurzfilme umgewandelte, emotionale Ausstrahlung auf Österreicher haben, wie Berlin auf Landen, ist schwierig zu eruieren. Vergleichbare Kurzporträts sind fast nicht auffindbar. Nur die üblich schwere Kost an Sehenswürdigkeiten- und Seid-willkommen-Gäste-Videos in der obligatorischen, von zahllosen Verwaltungsstellen abgesegnten Bildsprache. Eine Ausnahme aus letzter Zeit ist das Video des DJ-Duos Camo & Krooked, das, zwar Musik-Video, doch Wien auch in jugendlichen Bildern zeigt ohne an die "MeinBerlin"-Zartheit heranzukommen.